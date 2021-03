São Cristóvão inicia imunização de idosos de 65 anos ou mais: confira locais de vacinação









29/03/21 - 15:51:12

São Cristóvão começou a imunizar os idosos de 65 anos ou mais nesta segunda (29) através de uma nova estratégia de imunização, que são os pontos fixos de vacinação localizados no Centro Histórico e no bairro Eduardo Gomes. O ponto de vacinação do Centro Histórico já está funcionando na Praça Getúlio Vargas (conhecida Praça da Matriz), enquanto o outro ponto está montando na Praça da Paróquia Nossa Senhora de Loreto, no bairro Eduardo Gomes, e começará a funcionar apenas nesta terça (30).

Os pontos estão disponíveis à população para vacinar os idosos todos os dias da semana e também aos sábados, exceto nesta sexta (2) em decorrência do feriado da semana santa. A vacinação acontece das 8h às 12h e de 13h às 16h durante a semana e aos sábados das 8h às 12h.

Drives thrus

Os pontos fixos de vacinação da Praça da Matriz (Centro Histórico) e da Igreja do Loreto (Eduardo Gomes) também funcionam como drives thrus. Assim, os idosos que preferirem podem ir se vacinar de carro/moto.

Vacinação em domicílio

A vacinação em domicílio, na qual as equipes vão até as casas dos idosos para aplicar as doses, continua acontecendo todos os dias da semana. O idoso que não puder ou não quiser se deslocar pode esperar as equipes de saúde em sua residência.

Documentação

Podem se vacinar os idosos da faixa etária dos 65 anos ou mais, munidos de documento de identidade, cartão SUS (ou CPF) e comprovante de residência de São Cristóvão.

A secretaria de saúde do município reforça que o idoso que teve covid-19 no último mês ou que esteja apresentando sintomas gripais, não poderá tomar a vacina. É preciso lembrar que a ampliação da faixa etária para vacinação está condicionada ao recebimento de novas doses pelo governo do estado e que os locais de vacinação no município estão sendo divulgados no portal https://www.saocristovao.se.gov.br/ e nas redes sociais oficiais da prefeitura.

Foto: Heitor Xavier