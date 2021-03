SAÚDE COMEÇA A DISTRIBUIÇÃO DE NOVA REMESSA DE VACINAS PARA OS MUNICÍPIOS









29/03/21 - 10:04:31

Nesta segunda-feira, 29, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) começou a distribuição para os 75 municípios das 46.300 doses da vacina contra a Covid-19. O imunizante é destinado à primeira aplicação em idosos com idade entre 67 e 69 anos, como informou o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes. As doses chegaram a Sergipe na tarde da última sexta-feira.

Das 46.300 doses, 28.400 são da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 17.900 são da Astrazeneca, fabricada pela Fiocruz. A vacina segue para as sedes das regiões de saúde, de onde os municípios retiram as doses, à exceção de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju que buscarão a vacina na Central de Imunização.

Sergipe já recebeu 271.930 doses de vacinas contra a Covid-19. Com essa nova remessa (46.300), o estado já recebeu 318.230 doses de vacinas do Ministério da Saúde. Ao total já foram enviadas aos municípios para aplicação da primeira e segunda dose em todos os grupos contemplados, 250.149 vacinas. Com a primeira dose foram imunizadas 150.071. Referente à segunda dose, foram aplicadas 41.819.

Foto: Ascom/SES