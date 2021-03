Sesc Ler Indiaroba recebe ações de promoção à saúde ocular e vacinação









Atividades foram direcionadas a crianças e jovens do município.

As crianças e jovens do Sesc Ler Indiaroba participaram de ações educativas nesta quinta-feira (25), no município do sul sergipano. Eles receberam informações sobre os cuidados e hábitos essenciais para a saúde ocular e a importância da vacinação.

De acordo com a educadora em Saúde, Ana Rosa Freitas, alguns distúrbios de visão podem ser evitados, se forem tratados com antecedência. “Se cumpridas, algumas medidas são capazes de prevenir problemas oculares como evitar coçar os olhos, retirar a maquiagem antes de dormir, controlar a taxa de glicose no sangue, piscar mais, comer mais peixe, lavar bem os olhos e ter cuidado com as lentes de contato. Além disso, é necessário consultar o oftalmologista e não se automedicar”, lista.

Já os grupos assistidos pelo Trabalho Social com Jovens (TSJ) participaram da palestra sobre Saúde e Imunização. “A ação foi realizada com uma abordagem dinâmica e educativa com o objetivo de prevenir doenças a exemplo do HPV e hepatites por meio da vacina”, destacou a educadora em Saúde, Maria Auxiliadora dos Santos.

Prevenção

As palestras foram organizadas com destaque nas boas práticas para prevenção à transmissão do Covid-19, obedecendo aos protocolos sanitários e de saúde e preservando o distanciamento social.

