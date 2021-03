SMTT: CAMINHÃO E CARRETA BLOQUEARAM PISTA PRÓXIMO AO AEROPORTO E VIADUTO









29/03/21 - 16:30:30

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que um caminhão com problemas mecânicos está causando lentidão no sentido Norte da avenida José Carlos Silva, próximo ao aeroporto Santa Maria, na tarde desta segunda-feira, dia 29. O tráfego de veículos está em meia pista e os agentes estão no local para amenizar os transtornos até a remoção do veículo.

Além disso, uma carreta que também apresentou problemas mecânicos continua bloqueando uma das alças do viaduto Carvalho Déda, no Distrito Industrial de Aracaju (DIA). Enquanto isso, a SMTT recomenda que os condutores que seguem no sentido Norte da avenida José Carlos Silva escolham outras rotas e evitem a subida do viaduto.

Ascom SMTT/Aju