VACINA CONTRA COVID-19 NÃO DEVE SER TOMADA EM CONJUNTO COM OUTRAS









29/03/21 - 16:53:12

Apesar da enorme demanda pela vacina contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, pois existem outras infecções circulando na capital e por isso, é importante se prevenir. No entanto, o público prioritário da vacina contra a covid- 19 (profissionais de saúde e idosos) não deve tomar outro tipo de vacina conjuntamente.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ana Paula Machado, a pessoa que for tomar a vacina contra a covid-19 precisa aguardar um intervalo de 14 dias antes e depois de qualquer outra vacina.

“A vacina pneumocócica 23 não previne a covid-19, pois age contra doenças provocadas pela bactéria pneumococo, como pneumonias e meningites, ou seja, é um exemplo que cada vacina é direcionada para um tipo de vírus, e cada doença tem a sua vacina”, explica.

Vacinação de rotina na UBSs

A vacinação é um serviço porta aberta e o usuário que necessita deve se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima à sua residência.

“O usuário que precisar se vacinar deve procurar uma unidade mais próxima de sua residência, porque lá vai constar o cadastro permanente e a vacina que receberá será registrada no prontuário eletrônico. Para ter acesso, o usuário é orientado a apresentar o cartão ou caderneta de vacinação e o cartão SUS. A vacina é uma das formas mais seguras para evitar doenças virais”, destaca.

A coordenadora aponta, contudo, que as pessoas precisam manter as medidas de prevenção insistentemente. “O uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social precisam continuar. Ainda estamos no momento de pandemia, com cepas mais transmissíveis e com um nível maior de letalidade, inclusive entre os mais jovens”, enfatiza Ana Paula.