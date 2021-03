Vacinação contará com pontos fixos no Eduardo Gomes e no Centro Histórico









29/03/21 - 08:18:02

A imunização contra a covid-19 dos idosos em São Cristóvão contará a partir desta segunda (29) com dois pontos fixos de vacinação. Um dos pontos será instalado no Centro Histórico, na Praça Getúlio Vargas (conhecida Praça da Matriz), e o outro na Praça da Paróquia Nossa Senhora de Loreto, no bairro Eduardo Gomes. No entanto, a vacinação no Eduardo Gomes começará apenas na terça (30).

A vacinação nesses dois pontos acontecerá durante toda a semana, de segunda a sexta, das 8h da manhã até às 16h, e aos sábados das 7h às 12h.

Podem ir se vacinar todos os idosos com 70 anos ou mais, munidos de documento de identidade, comprovante de residência de que são moradores do município e cartão do SUS (ou CPF). Os idosos podem se dirigir aos pontos de vacinação tanto de carro (drive thru) como a pé.

Foto: Heitor Xavier