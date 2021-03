Assaí informa novos horários de funcionamento das lojas de Sergipe durante vigência de decretos









30/03/21 - 11:39:28

Aracaju, março de 2021 – Com o intuito de garantir a acessibilidade de seus clientes a um momento de compras com tranquilidade e segurança, dentro das condições permitidas, o Assaí Atacadista informa os horários de funcionamento de suas lojas em Sergipe até o dia 31 de março de 2021. A iniciativa atende aos novos decretos do governo estadual e dos municípios, que têm restringindo a circulação noturna como medida de enfrentamento ao coronavírus. Para seguir prestando um serviço essencial à sociedade e garantir o abastecimento de famílias e comércios, o Assaí manteve suas lojas abertas e implementou mais de 270 medidas para garantir a segurança de clientes e colaboradores.

Confira, abaixo, os novos horários de funcionamento de cada loja:

ASSAÍ ARACAJU NORTE

Segunda a Sexta 06:00 às 19:00

Sábado e Domingo 06:00 às 17:00

ASSAÍ ARACAJU SUL

Segunda a Sexta 06:00 às 19:00

Sábado e Domingo 06:00 às 17:00

ASSAÍ ITABAIANA

Segunda a Sexta 06:00 às 19:00

Sábado e Domingo 06:00 às 17:00

Fonte e foto assessoria