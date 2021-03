“AVANÇO DA VACINAÇÃO REPRESENTA UM SOPRO DE ESPERANÇA”, DIZ GUSTINHO









30/03/21 - 05:00:15

A vacinação no Brasil anda avançando a passos largos. Até esta segunda-feira, 29, mais de 15 milhões de brasileiros já haviam sido vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com dados das secretarias de Saúde repassados ao consórcio de veículos de imprensa.

Além disso, o Ministério da Saúde tem como objetivo vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Para isso, a expectativa é que sejam distribuídas 11 milhões de vacinas para estados e municípios ainda nesta semana. As vacinas que devem chegar aos postos são a Coronavac e a de Oxford/AstraZeneca.

“Todo o empenho do governo na compra e logística de distribuição das vacinas vem trazendo resultados positivos. Queremos mais brasileiros vacinados. Essa é, e deve continuar sendo, a prioridade da classe política”, afirmou o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro.

“Apesar do crescimento da doença, o avanço da vacinação representa um sopro de esperança para o brasileiro. A chegada de mais vacinas é a certeza que dias melhores virão”, disse Gustinho Ribeiro. Ainda de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, mais de 4,5 milhões de vacinas da segunda dose já foram aplicadas.

