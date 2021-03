CRIMINOSOS SE PASSARAM POR DEPUTADO PARA TENTAR APLICAR GOLPE EM INSTITUIÇÃO









30/03/21 - 05:31:16

Criminosos estão utilizando a imagem e o nome do deputado federal Valdevan Noventa para aplicar golpes. Nesta segunda-feira, 29, os criminosos entraram em contato com a vereadora Sheyla Galba, se passando pelo parlamentar, e informaram que seria feita uma doação de cestas básicas à instituição Mulheres de Peito, via Ministério, mas que a ONG teria que realizar um depósito financeiro para dividir os custos com o transporte.

Desconfiada, Sheyla Galba entrou em contato com a assessoria de Valdevan Noventa e confirmou que tudo não passava de um golpe. “Pedimos à sociedade que fique atenta a esse tipo de golpe. Caso receba alguma mensagem ou ligação de alguém se passando pelo deputado ou sua assessoria pedindo que seja feito depósito ou transferência de valores, faça o bloqueio do número e denuncie à polícia”, reforça a vereadora.

Da assessoria