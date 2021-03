Cursos de Valores Olímpicos e Iniciação Esportiva estão com inscrições abertas até quarta, 31









30/03/21

Pensando em ressignificar e oportunizar a formação continuada, a Superintendência Especial do Esportes do Governo de Sergipe (Supee) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) avisam que continuam abertas às inscrições até quinta-feira, 31, para professores da rede pública que queiram participar dos cursos “Valores Olímpicos para a Vida” (VOV) e do Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO), o primeiro destinado aos professores de todas as áreas científicas e o segundo somente aos professores de Educação Física.

Os cursos fazem parte da agenda de atividades do programa Transformar, lançado para Sergipe na sexta-feira, 26, com o objetivo de levar a temática olímpica para o ambiente escolar, contribuindo para a formação integral do ser humano. Ofertado a professores de todas as disciplinas da rede estadual de ensino, os cursos do Transforma desenvolverão nos docentes, uma forma lúdica e divertida de levar os pilares olímpicos para sala de aula, tornando uma abordagem interessante e trabalhada, de maneira interdisciplinar, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A metodologia pedagógica do Transforma, traz cursos de capacitação online e gratuitos, chancelados pelo Comitê Olímpico do Brasil, o qual, fornecerá diferentes módulos, e um material rico sobre os principais valores olímpicos, para melhor absorção do conteúdo, e ao final fornece o certificado de 36 horas.

A vice-governadora Eliane Aquino está engajada no Programa Transforma do COB. Ela destaca que a implementação do Projeto Transforma em Sergipe trará impactos positivos para todos os profissionais ligados à Educação. “É inegável o poder de transformação social que a educação, o esporte e a arte têm. Tenho certeza de que a implementação do programa Transforma em Sergipe trará impactos positivos para todos os profissionais ligados à Educação, e às nossas meninas e meninos, principalmente nesse momento tão triste que o Brasil está vivendo. Sem nenhuma dúvida, o Governo do Estado abraça o programa no intuito de realmente transformar vidas, principalmente de jovens periféricos, negros e mulheres. A educação é a maior transformação que um país precisa!”, avaliou Eliane Aquino, vice-governadora de Sergipe.”

Programa Transformar

Primeiro estado do Nordeste a formalizar a adesão ao Programa Transforma, que oferece formação gratuita a profissionais de Educação que atuam com crianças, adolescentes e jovens do ensino fundamental e médio, Sergipe pretende capacitar 700 profissionais da rede, previamente à realização dos Jogos da Juventude, que ocorrerão em Aracaju entre os dias 16 de novembro e 1º de dezembro deste ano.

“Os cursos VOV e CIEVO vêm para Sergipe como parte do legado dos Jogos da Juventude que acontecem esse ano. Nossa ideia é capacitarmos os profissionais, tanto de Educação Física como de outras disciplinas, para que atuem com o esporte dentro das nossas escolas. Muito mais do que a atuação física, os cursos vêm para trazer para nossos alunos e professores os valores olímpicos. Por isso é muito importante. Professores de História, Geografia, Matemática que vão poder usar o cenário esportivo nas salas de aula. E isso vai impactar nas crianças e adolescentes que gostam de esporte e de atividade física, trazendo esse dinamismo e metodologia. Como forma de ter maior abrangência no estado, esperamos que até novembro tenhamos todos os municípios cobertos por essa parceria entre COB e Superintendência Especial de Esportes”, conta a Superintendente Especial de Esportes estadual, Mariana Dantas.

A introdução ao Programa Transforma do COB, que prevê a promoção dos valores olímpicos e o estímulo à formação integral do ser humano no ambiente escolar, vai contar com a participação da vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, e a superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas.

As inscrições para os cursos são gratuitas e já estão abertas através dos links: curso VOV: https://bit.ly/3lnIh.

Para o CIEVO, acessem: https://projetosdiversosiob.asdnet.com.br/main/auth/inscription.php

