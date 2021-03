Governo de Sergipe estimula iniciação científica com 44 projetos









30/03/21 - 15:08:17

Projetos foram contemplados em edital com bolsas remuneradas para estudantes e professores

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), selecionou 44 projetos científicos a serem desenvolvidos nas escolas da Rede Pública Estadual de Educação em 2021. As iniciativas foram contempladas por meio do edital n°3/2020, referente ao Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede de Educação Estadual com bolsas remuneradas para professores e estudantes.

A parceria entre a Seduc e a Fapitec destinará um montante de aproximadamente R$ 2,6 milhões para o fomento à pesquisa. Os projetos aprovados apresentam as seguintes linhas temáticas: Programa Meninas na Ciência; Programa Ciências na Escola – Mediação; Projetos relacionados a Covid-19: medidas de enfrentamento – Mediação; Ciências Humanas e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias/Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

De acordo com o professor José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Seduc, os resultados dessa parceria já podem ser percebidos por meio do desempenho de estudantes sergipanos em feiras e eventos científicos, nos envolvimentos de professores com projetos e participação de editais. “A Seduc tem o propósito de atuar como suporte e reconhece o importante trabalho já existente, desenvolvido pelos docentes da rede antes mesmo do início dessas ações por parte da rede”, disse.

Os temas apresentados pelas escolas promovem temas diversos, como os títulos “Celebrando-me: Descolonizando saberes no Colégio Estadual Sílvio Romero”; “Quantificando o desperdício de alimentos para conscientizar e reaproveitar os restos de alimentos na horta escolar”; “Quando o saber científico passa pelas mãos”; “: MusiTec: uma proposta de ensino de produção e difusão audiovisual caseira para músicos.”; “Arqueológicos como Ferramenta Pedagógica no Ensino de História e Geografia” e outros.

Um desses projetos será coordenado pelo professor Danilo Oliveira Santos, e desenvolvido com os bolsistas Ana Beatriz Barreto, Diogo Santos Lisboa e Iasmin dos Santos Góis, do Centro de Excelência Abdias Bezerra, localizado no município de Ribeirópolis. Intitulado “Produção de bioplástico para aplicação na agricultura”, o estudo se debruça em investigar e refletir sobre atividades e atitudes desfavoráveis ao meio ambiente, bem como buscar soluções através da produção de materiais com propriedades específicas para a agricultura.

“O plástico é um material muito utilizado pela nossa sociedade. Há uma busca na comunidade científica por materiais que sejam biodegradáveis, que poluem menos o meio ambiente. E nessa pesquisa, a gente pretende trabalhar com a produção de um bioplástico, ou seja, um plástico produzido a partir de resíduos da agricultura”, explicou o professor Danilo.

Na empreitada, os jovens estudantes já estão em fase de pesquisa para identificar no município onde residem qual ou quais resíduos da agricultura são descartados na região que podem ser utilizados para a produção do bioplástico. “Nós vamos utilizar cascas de alimentos. Aquele material que era um resíduo, que seria descartado pela comunidade, nós vamos utilizar para a produção desse bioplástico. Com todos os parâmetros definidos de síntese desse bioplástico, nós vamos tentar produzir alguns materiais, como tubetes, que são recipientes para mudas de plantas. Ao invés de utilizar aqueles sacos de plástico pretos, vamos usar um bioplástico que não vai contaminar o solo”, concluiu o professor.

Assessoria de Comunicação da SEDUC