IDOSOS DE 69 ANOS PODEM SE VACINAR CONTRA A COVID-19 EM ARACAJU A PARTIR DESTA TERÇA









30/03/21 - 05:34:50

Idosos de 69 anos ou mais começam nesta terça-feira (30) a serem vacinados contra a Covid-19 em Aracaju. A faixa etária faz parte de um novo calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Para manter a organização e garantir a segurança do público priorizado, durante a semana a vacina será disponibilizada em 32 Unidades Básicas de Saúde, no drive-thru do Parque da Sementeira, e em quatro pontos fixos, que funcionarão nos seguintes locais: Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (bairro Bugio); Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); Emef Juscelino Kubitschek (bairro Coroa do Meio); Paróquia Sagrado Coração de Jesus (bairro Grageru). No caso dos profissionais de saúde cadastrados no portal “VacinAju”, será possível tomar a primeira dose da vacina tanto no drive-thru como na Escola Municipal Presidente Vargas.

Drive-thru

Para receber a vacina no posto volante do Parque da Sementeira, é preciso realizar um cadastro, que pode ser feito através do link. O usuário deve preencher um formulário com dados pessoais, como endereço, nome completo, local do trabalho, função, CPF e outros, seguido do anexo do comprovante dos documentos. A partir de 72 horas após o cadastro, é necessário voltar ao link para conferir o código gerado. Com o código (impresso ou no celular), já é possível pode se dirigir ao drive-thru.