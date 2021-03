MORRE O PASTOR JOSÉ CARLOS FERNANDES, DA IGREJA QUADRANGULAR DE SOCORRO









30/03/21 - 08:22:44

Morreu nesta segunda-feira (29) pastor José Carlos Fernandes de Carvalho Simões, líder da Igreja do Evangelho Quadrangular no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro.

O pastor José Carlos Fernandes morreu por complicações da .covid-19.

Lideranças religiosas lamentaram a morte do pastor e prestaram solidariedade aos familiares e também aos membros da igreja, que era conduzida por ele.