NAF da Unit realiza declaração de Imposto de Renda gratuita









30/03/21 - 09:31:35

A declaração de Imposto de Renda é uma obrigação de início de ano de milhares de brasileiros. Para muitos, um serviço inacessível financeiramente. Mas para quem tem uma renda mensal de até três salários mínimos e mora em Sergipe, pode garantir o serviço gratuitamente por meio do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil – NAF.

Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Tiradentes, sempre com a supervisão de professores, cumprem essa missão importante ano a ano. Só este ano, de janeiro até último dia 12, 1047 pessoas foram atendidas pelo NAF.

“Esse indicador posiciona o Núcleo da Unit como o 4º do ranking entre os NAFs do país”, relata orgulhosa a coordenadora do NAF, professora Flávia Karla.

Para buscar este serviço gratuito do NAF, além de três salários mínimos mensais, a pessoa precisa ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$29.559,70. Além disso, a coordenadora destaca: “Se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$22 mil e recebeu auxílio emergencial do governo, também precisará declarar”.

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 segue até 30 de abril.

Atendimento NAF

Para esclarecimento sobre os documentos necessários para a declaração do imposto de renda, e até mesmo para atendimento, basta entrar em contato pelo whatsapp do NAF da Unit Sergipe: (79) 99136-0543.

Mas quem preferir o atendimento presencial, seguindo com todas as recomendações de biossegurança contra a proliferação da Covid-19, o NAF está presente no CEAC do Aracaju Parque Shopping, bairro Industrial. Neste caso, o interessado deve realizar agendamento no site do CEAC.

Se a pessoa precisar de outros serviços, o NAF também realiza gratuitamente, como: parcelamento do DARF, agendamento na Receita Federal, MEI e alteração cadastral no CPF.

Assessoria de Imprensa | Unit