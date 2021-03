Ponto fixo no Eduardo Gomes acelera ritmo da vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão









30/03/21 - 16:00:49

Os moradores do bairro Eduardo Gomes contaram hoje (30) com um ponto fixo de vacinação contra a covid-19, montado na Praça da Igreja do Loreto. Este ponto ficará disponível todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h para vacinação exclusivamente dos idosos. Esta estratégia tem acelerado a vacinação no município, tendo em vista a recente ampliação das faixas etárias dos idosos para 65 anos ou mais.

“Estes pontos vacinação chegam para somar como mais uma estratégia e para que a gente consiga dar mais celeridade às doses que temos recebido do ministério da saúde através da secretaria de estado da saúde. É uma estratégia que tráz a possibilidade de abranger um número maior de idosos em um menor tempo”, afirmou Beatriz Costa, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de São Cristóvão.

“Fizemos a escolha da vacinação domiciliar prezando pela segurança dos idosos, no entanto essas estratégias que chegam para somar nos ajudam a conseguir imunizar mais idosos no menor tempo possível. Esperamos que, como já ampliamos a faixa etária para os idosos de 65 anos, que a gente consiga imunizar o máximo possível de pessoas nessa faixa etária para que assim, nos próximos recebimentos a gente consiga também avançar ainda mais”, concluiu a coordenadora.

Outro ponto fixo de vacinas está montado na praça da Matriz, no Centro Histórico da cidade, funcionando também das 8h às 13h e das 13h às 16h. Para se vacinar o idoso não pode ter tido covid-19 no último mês e deve apresentar documento de identidade, cartão SUS (ou CPF) e comprovante de residência. O município já utilizou 4124 doses das 6422 que foram recebidas pela secretaria do estado da saúde (1ª dose), e continua ampliando a faixa etária dos idosos à medida que chegam novos lotes de vacina.

Fonte e foto assessoriaa