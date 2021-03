PREFEITURA DE ARACAJU INICIA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA AS FEIRAS DE PESCADOS









30/03/21 - 05:01:56

A Prefeitura de Aracaju deu início aos preparativos para a realização de mais uma edição das Feiras de Pescados. Nesta segunda-feira, 29, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) começou a montar as coberturas que abrigarão as bancas na praça de eventos dos Mercados Centrais.

Os trabalhos serão concluídos na terça-feira, dia 30, com a instalação das bancas e grades de proteção. Nos bairros Bugio e América, a estruturação ocorrerá às vésperas de cada feira.

Toda a estrutura será montada para atender as medidas de distanciamento social e de higienização, em cumprimento às recomendações sanitárias e ao decreto municipal de enfrentamento à covid-19.

“Assim como ocorreu ano passado, serão disponibilizadas pedaleiras com álcool em gel, no acesso e saída das feiras, lavatório com água e sabão para limpeza das mãos e a entrega de máscara, caso seja necessário. Além disso, todas as bancas serão novas e a higienização dos espaços será feita durante e após as atividades”, destaca o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Para reforçar a importância do distanciamento social, a Emsurb também instalará banners com orientações sobre medidas de prevenção e disciplinadores. “Teremos ainda a presença de fiscais, dentro e ao redor das feiras, com o intuito de evitar aglomeração. Ou seja, tudo está sendo organizado para que possamos garantir um local controlado e que as pessoas possam, com tranquilidade, comprar tradicionalmente os produtos que acabam sendo mais consumidos neste período”, ressaltou.

As Feiras de Pescados, que ocorrem em três pontos distintos da cidade, acontecerão de 31 de março a 2 de abril, das 5h30 às 13h30. No Centro da cidade, serão disponibilizadas 80 bancas para a comercialização de peixes e mariscos.

Já na região Norte da capital, a comercialização acontecerá nos dias 1º e 2 de abril, na rua Comércio 5, localizada no Bugio, próximo ao mercado setorial Miguel Arraes. O local contará com 50 bancas.

Na zona Oeste de Aracaju, a Feira será na próxima sexta-feira, 2, na rua Cuba com a rua B, no bairro América, entorno do mercado municipal Roberto Silveira. Na ocasião, serão ofertadas 20 bancas.

Foto – Ascom Emsurb

Assessoria da Emsurb