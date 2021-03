PREFEITURA DE ARACAJU SUSPENDE PONTO FACULTATIVO DA QUINTA-FEIRA, DIA 1º









30/03/21 - 13:21:39

A Prefeitura de Aracaju informa que suspenderá o ponto facultativo previsto para esta quinta-feira, 1º. Neste sentido, as repartições públicas municipais funcionarão normalmente no dia.

A medida é mais uma forma de evitar aglomerações e se insere dentro do conjunto de ações de enfrentamento ao coronavírus no município, a exemplo de iniciativa semelhante no período do Carnaval deste ano, quando os pontos facultativos do período também foram cancelados pela gestão municipal.

Já na sexta-feira, 2, o feriado nacional pela Semana Santa, está mantido.