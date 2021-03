SISTEMA FECOMÉRCIO LAMENTA MORTE DE SEU DIRETOR, EMANOEL SOBRAL









30/03/21 - 15:33:43

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Sergipe lamenta a morte do diretor técnico e ex-superintendente do Sebrae, Emanoel Sobral, aos 68 anos. Em tempo se solidariza com a família, amigos e admiradores deste que contribuiu muito para o desenvolvimento do comércio, turismo e empreendedorismo sergipano. Nossa solidariedade aos colaboradores do Sebrae, entidade co-irmã, cuja atuação de Emanoel foi significativa ao longo dos anos.