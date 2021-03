Belivaldo mantém o toque de recolher, mais fiscalização e libera cultos no fim de semana









31/03/21 - 15:55:42

O governador Belivaldo Chagas voltou a se reunir nesta quarta-feira (31) com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), e decidiu que vai manter as regras de restrições anteriores por conta do avanço do coronavírus em Sergipe.

O governo informou o adiamento do retorno presencial das aulas — anteriormente marcado para o dia 5 de abril, que será retornada no dia 7 de abril. “O retorno às aulas envolve um grande número de pessoas, cerca de 150 mil, entre estudantes, professores e trabalhadores em geral”, afirmou Belivaldo.

Ficou estabelecido que o toque de recolher deve ser mantido, das 20h às 5h, todos os dias, e que os templos religiosos poderão abrir por conta da páscoa, mas com restrição de público, até o dia 7 de abril.

Ainda segundo Belivaldo, as novas medidas valem até vale até a próxima quinta-feira (7), quando haverá nova reunião do comitê.”Precisamos de pelo menos mais oito dias para avaliarmos essa situação. Vivemos períodos diferentes à média de óbitos. NO pico do ano passado tivemos 27 óbitos/dia, hoje estamos com 22 óbitos/dia. Chegamos a ter 167 pacientes, agora tenho 205 pacientes internados em UTI. Isso é preocupante. Não há razão para flexibilizar”, disse o governador.

Em relação aos templos e igrejas poderão funcionar no final de semana da Semana Santa, dias 3 e 4 de abril, com ocupação limitada a 30%.

Sobre a vacinação, Belivaldo Chagas falou que os profissionais de segurança pública podem ser vacinados a partir da semana que vem, mas que seguirá uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde.

As medidas do toque de recolher

Igrejas: poderão funcionar na Semana Santa com 30% da capacidade;

Comércio: o comércio essencial e comerciais, como os supermercados e similares, poderão funcionar até as uma hora antes do início do toque de recolher. O limite de público permanece de 50% no comércio.

Academias, salões de beleza, bares e restaurantes: devem funcionar até às 18h, com limite de 30% da capacidade, e não podem abrir nos próximos sábado (27) e domingo (28).

Praias: fica proibida a circulação de pessoas e a realização de atividades econômicas nas praias, orlas fluviais, parques aquáticos e similares, parques e praças esportivas ou similares, assim como a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações em todo o estado neste fim de semana. Também será proibido estacionar nas avenidas Santos Dumont e Inácio Barbosa, entre a praia de Atalaia e do Mosqueiro, das 5h do sábado (3) até as 5h da segunda (5).

Serviço público: A administração pública estadual não essencial poderá funcionar em regime de trabalho remoto. A medida também é recomendada para órgãos municipais.

Aulas: as escolas da rede particular e da rede pública estão com aulas presenciais suspensas até o dia 3 de maio. As creches, berçários e pré-escola continuam com o funcionamento presencial. Aulas e atividades práticas do ensino superior e profissionalizante podem funcionar.

Eventos, parques e circos: continuam proibidos quaisquer eventos.