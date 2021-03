CRP19 questiona SMS sobre vacinação para psicólogas(os) já inscritos no VacinaAju









31/03/21 - 07:36:20

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, enviou ofício nesta terça-feira, 30, à Secretaria de Saúde do município de Aracaju em questionamento acerca da demora no processo de liberação do código para a efetivação da vacinação.

O CRP19 solicitou a exposição dos critérios utilizados para o processo seletivo que vem sendo implantado entre as(os) profissionais já inscritas(os), visto que há relatos de descompasso entre cadastro, aprovação de cadastro e liberação do código para vacinação das(os) psicólogas(os).

No mesmo ofício, o CRP19 agradeceu as modificações já implantadas no serviço de cadastro do programa de imunização das(os) profissionais psicólogas(os) domiciliadas(os) no município de Aracaju.

Finalizando, o CRP19 enaltece a seriedade com que o Plano Nacional de Imunização- PNI vem sendo executado no Estado de Sergipe e, em especial, no município de Aracaju, no que diz respeito à liberação dos imunizantes aos grupos de risco e profissionais da saúde, e solicita, em consonância ao ofício anterior (n° 007/2021), informações sobre o quantitativo equivalente às(aos) profissionais da psicologia já imunizadas(os) e que essas informações sejam enviadas mensalmente para que o Conselho Regional de Psicologia – SE possa informar às(aos) profissionais que atuam no Estado.

Assessoria de Comunicação CRP19