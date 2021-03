DEPUTADO PROPÕE ADIAMENTO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS EM SERGIPE









31/03/21 - 07:02:12

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, esteve, nesta terça-feira, 30, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para apresentar aos deputados o relatório de Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de 2020, referentes à gestão estadual, respondendo a dispositivos da Lei Complementar N° 141.

Diante da exposição dos números relativos a receitas, despesas, estruturação das unidades assistenciais, indicadores de saúde, monitoramento da covid-19, Plano Estadual de Vacinação, entre outros dados, e diante da notícia de que muitos municípios sergipanos estarão retomando o calendário letivo com aulas presenciais, o deputado estadual e professor Iran Barbosa, do PT, questionou a secretária sobre como o governo estadual está acompanhando, nos municípios, a possibilidade de retorno do ano letivo com aulas presenciais no mês de abril, em meio ao crescimento no número de casos de contágio pelo coronavírus e de mortos pela doença.

“Colegas professores dos mais variados municípios estão extremamente preocupados com essa possibilidade. Já que o governo estadual coordena medidas para evitar que Sergipe figure como o estado com maior calamidade em relação à covid, o momento exige que tenhamos muita cautela”, entende o deputado.

Iran voltou a chamar a atenção para o fato de que uma escola, seja ela pública ou privada, é sempre um espaço que amplifica a possibilidade de contato entre sujeitos, muitos ainda em formação, sendo mais difícil de controlar o distanciamento, sobretudo nas faixas etárias mais baixas, o que traz sempre muita preocupação a todos que trabalham e utilizam os espaços escolares.

“Sergipe precisa de uma articulação do governo do Estado com os prefeitos das nossas cidades para discutir o adiamento do retorno das aulas presenciais, que estão previstas para reiniciarem, em alguns municípios, já na semana que vem, e definir, também, um protocolo mínimo para que as aulas presenciais possam ser retomadas, somente quando tivermos segurança”, apelou o petista.

Por Assessoria Parlamentar