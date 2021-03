Educação Estadual abre inscrições para o curso online ‘Novo Ensino Médio no contexto sergipano’









31/03/21 - 10:33:11

A capacitação terá certificado de 50h e deverá concluída no período de quatro semanas

Com o objetivo de possibilitar às equipes diretivas e professores das escolas-piloto novo ensino médio conhecimento acerca da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Currículo de Sergipe e do Novo Ensino Médio, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abre inscrições para o curso “O Novo Ensino Médio no contexto sergipano”, em conformidade com a Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 do Novo Ensino Médio. Os profissionais da educação deverão se inscrever até o dia 5 de abril, por meio do link: https://bit.ly/3sASM7z.

Desenvolvido pelo Departamento de Educação (DED)/ Serviço de Ensino Médio (Semed), o curso “O Novo Ensino Médio no contexto sergipano” será ofertado no formato a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Secretaria de Educação (AVA/Seduc), com conteúdo dividido em quatro módulos formativos, que ocorrerão no decorrer de quatro semanas, de 05 a 30 de abril. Na plataforma AVA, além do conhecimento específico, os cursistas terão acesso também às atividades reflexivas, avaliativas e o momento tira-dúvidas.

De acordo com Ana Lúcia Lima, diretora do Departamento de Educação, as formações possuem o objetivo de oferecer suporte pedagógico para subsidiar os gestores escolares e professores na implementação do novo Ensino Médio, já que o Currículo de Sergipe – Ensino Médio encontra-se no Conselho Estadual de Educação para regulamentação no Sistema Estadual de Ensino, balizando o funcionamento das unidades de ensino da Rede Estadual e as escolas mantidas pela iniciativa privada. Segundo ela, além do Currículo, foi encaminhada a Proposta Pedagógica e as Matrizes Curriculares para implementação nas Escolas Piloto localizadas na capital e interior de Sergipe.

Segundo a professora Isabella Santos, coordenadora do Semed, o curso online destinado ao Novo Ensino Médio está sendo ofertado para uma segunda turma e terá certificação de 50h. O material de estudo foi estruturado nas seguintes temáticas: Compreender o histórico e Marco legal da BNCC e do Novo EM; Conhecer a estrutura e os fundamentos pedagógicos da BNCC e do Currículo de Sergipe da Etapa do Ensino Médio; Entender as inovações do Novo Ensino Médio em Sergipe; e Aprender sobre os Itinerários Formativos.

O Novo Ensino Médio está previsto no Plano Nacional de Educação desde 2014. Seu surgimento deve-se às mudanças recentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e da elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio. Mais informações sobre a capacitação online podem ser obtidas no contato: (79) 3194-3356.

