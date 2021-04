HENRI CLAY DECIDE DEIXAR A REDE E DIZ QUE DEIXA UM CERTO LEGADO NA SIGLA









31/03/21 - 23:39:27

O advogado Henri Clay, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB-SE) e ex-candidato ao Senado Federal, comunicou nesta quarta-feira (31) que se desfiliou da Rede Sustentabilidade, partido comandado nacionalmente por Marina Silva.

“Torno pública a minha decisão de desfiliação do valoroso Partido Rede Sustentabilidade. Foi honroso para mim exercer o cargo de Porta Voz do partido no Estado de Sergipe. A Rede possui valorosos quadros políticos que se destacam pela retidão, compromisso social e combatividade republicana. Saio em paz, com a consciência tranquila e a alma leve. Deixo um curto legado de organização, novas filiações, lutas e vitórias políticas expressivas”, explica Henri Clay, que comandava o partido em Sergipe.

Henri Clay, que conseguiu eleger um vereador durante sua gestão a frente da Rede, admite que o partido está bem representado na Câmara de Vereadores de Aracaju e agradece o apoio dos militantes partidários.

“Tenho certeza de que o nosso vereador de Aracaju, saberá honrar os compromissos éticos, sociais e políticos. Ele tem todas as condições objetivas e subjetivas para desempenhar um mandato consonante com os valores e o programa da Rede Sustentabilidade. Sou muito grato a todas as lideranças e a todos os militantes pela generosa e calorosa acolhida e, sobretudo, pela lealdade na jornada política”, reconhece o advogado, que justifica a motivação para trocar de legenda.

“Não tenho alinhamento com o projeto nacional que se encaminha para apoiar Ciro Gomes. Mas existe uma fração do partido que defende o apoio à Luciano Huck. Muita vida com saúde, amor e sabedoria para todas e todos redistas. Continuemos firmes na luta”, protesta Henri Clay.