Prefeitura de São Cristóvão decreta ponto facultativo na quinta-feira, 1º









31/03/21 - 10:41:39

A Prefeitura de São Cristóvão informa que, em virtude do período da Semana Santa, fica estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira, 1º de abril. O decreto com a decisão foi assinado pelo prefeito Marcos Santana e publicado na terça-feira, 30, no Diário Oficial do Município.

De acordo com o Decreto Nº 191/2021, não haverá expediente nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, salvo os serviços essenciais.

A medida tem o intuito de fazer com que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações em uma tentativa de conter os avanços da pandemia de Covid-19 em São Cristóvão.

Foto: Dani Santos