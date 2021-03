SEGURANÇA PÚBLICA: COVID-19 MATA CINCO VEZES MAIS DO QUE HOMICÍDIOS EM SE









Um dado alarmante foi identificado no comparativo entre taxas de letalidade envolvendo homicídios e mortes pela Covid-19 em Sergipe. O número de vidas perdidas para o coronavírus é quase cinco vezes maior do que a quantidade de homicídios em todo o estado. O levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim) apontou que, entre 2 de abril de 2020 e 28 de março de 2021, ocorreram 702 homicídios dolosos, enquanto que, no mesmo período, de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 3.432 pessoas perdem a vida em decorrência do Covid-19 em Sergipe.

Os dados da CEACrim mostram ainda que, levando em consideração a população total de Sergipe, estimada em 2.318.822 pessoas, a taxa de homicídios é de 30,3. No entanto, quando verificada a taxa de mortes pela Covid-19, esse número salta para 148. Nesse sentido, o levantamento feito pela SSP demonstra que muito mais pessoas morreram em decorrência do coronavírus do que vítimas de homicídio em Sergipe. O coordenador da CEACrim, Sidney Teles, explicou que a taxa é calculada por 100 mil habitantes.

“Com os 2,3 milhões de habitantes, pegamos o número de mortes e tivemos em torno de 148 mortes a cada 100 mil habitantes pela Covid-19. E a taxa de homicídios, é de 30,3 mortes a cada 100 mil habitantes. O número é quase cinco vezes maior. Quando vemos apenas o número, não conseguimos entender a dimensão da Covid-19, mas quando comparamos com um crime que nos assusta, percebemos que o impacto do coronavírus é muito maior. Pedimos a compreensão de todos e utilizamos esse comparativo como forma de conscientização da população”, reforçou.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, destacou que os dados não são apenas números, mas sim pessoas, que perderam a vida para um inimigo invisível. “Chegamos, infelizmente, a esse números. A Covid-19 é real e está circulando em todos os locais do país. Não há distinção de idade, raça, sexo, condição de saúde. São filhos, pais, mães, avós, que perderam suas vidas para o coronavírus. E o que a CEACrim levantou é extremamente alarmante. Estamos perdendo muito mais vidas para a Covid-19, que pode ser evitada com máscaras, álcool em gel, distanciamento e respeito às medidas sanitárias, do que para criminosos em posse de armas de fogo, por exemplo. Perdemos mais vidas para Covid-19 do que pelo tráfico de drogas, roubos e outros crimes”, evidenciou.

João Eloy de Menezes relembrou que, embora já esteja ocorrendo a campanha nacional de imunização contra a Covid-19, ainda há muito o que se fazer até que a população brasileira possa voltar à normalidade de suas atividades em todo o Brasil. “Estamos vacinando? Sim. Mas ainda falta muito até atingirmos toda a população. Em Sergipe não é diferente. As autoridades de saúde estão focadas nessa imunização, mas, até o momento, o que podemos fazer é nos cuidarmos, cuidarmos de todos, da coletividade. São gestos simples que podem salvar vidas”, reiterou.

