SINTASA SOLICITA REUNIÃO COM MAIS 10 PREFEITOS MUNICIPAIS DE SERGIPE

31/03/21 - 13:49:18

Seguindo o foco de lutar em prol de melhores condições aos profissionais da saúde representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), a direção do sindicato protocolou em mais 10 municípios sergipanos solicitando reuniões com os prefeitos da Barra dos Coqueiros, Maruim, Laranjeiras, Propriá, Capela, Estância, Lagarto, São Cristóvão, Japaratuba e Pirambu.

No documento, as pautas giram em torno de reajuste salarial, insalubridade, PCCV, PMAQ, Mesa de Negociação, e melhores condições de trabalho. No ofício, consta a possibilidade de que estas reuniões possam ser virtuais por conta do isolamento social.

“Queremos criar uma mesa de negociação permanente nestes municípios para tentarmos minimizar as situações adversas destes trabalhadores, uma vez que nem todos os gestores estão pagando o grau máximo de insalubridade mesmo neste momento difícil de pandemia e, por tabela, uma exposição maior e risco de ser contaminado. Que, pelo menos, num primeiro momento os profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus possam receber os 40% de insalubridade”, argumenta Augusto Couto, presidente do Sintasa.

Maruim

Sobre a situação dos trabalhadores de Maruim, o Sintasa recebeu a informação que o salário de fevereiro que estava atrasado já foi pago, mas ainda existe a pendência do mês de dezembro de 2020.

“Por conta disto, o Sintasa encaminhou outro ofício a prefeita interina solicitando que seja pago definitivamente o salário de dezembro para que esta celeuma seja resolvida”, explicou Augusto.

Atendimento

Por conta das medidas expressivas de distanciamento social, o atendimento na sede do Sintasa continua suspenso temporariamente. Quem quiser entrar em contato basta enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp (79-99181-6894), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h. O intuito do sindicato optar por mensagens de texto visa facilitar a formalização de qualquer informação trocada.

