ALESE APROVA PL QUE PREVÊ PUNIÇÃO PARA OS ‘FURAS FILA’ DA VACINA CONTRA COVID-19









01/04/21 - 07:15:20

Durante Sessão Remota realizada na manhã desta quarta-feira, 31 de março, os parlamentares aprovaram diversos projetos, entre eles o de Nº 34/2021, de autoria da deputada estadual Goretti Reis (PSD), que dispõe e disciplina penalidades para quem desrespeitar a ordem de vacinação para grupos prioritários de acordo com a fase cronológica definida pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o PL as multas serão aplicadas ao agente público, responsável pela aplicação da vacina, aos seus superiores, caso comprovada a ordem ou consentimento à pessoa imunizada ou seu representante legal. Cabe ao poder público adotar medidas repressivas previstas nesta lei, por meio de processo administrativo que comprovando a infração do agente público, aplicará multa de 50 (cinquenta) Unidade Fiscal Padrão do Estado de Sergipe – UFP/SE. Para os imunizados serão 80 (oitenta) UFP/SE, e se for agente público esse valor será dobrado.

A parlamentar agradeceu a colocação do PL em pauta e o apoio dos colegas para a aprovação. “O objetivo desse projeto é evitar que os ‘furas filas’ continuem recebendo essas vacinas. O problema atinge diversos estado que ganharam repercussão nacional por causa dessa infração. Além do fura fila temos a ‘vacina vento e em São Paulo já são 14 denúncias. Não podemos permitir esse comportamento de negociação com as vacinas e o não cumprimento das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Que consigamos fazer com que o sistema de informação faça a notificação em tempo real das pessoas imunizadas. A própria população deve denunciar esses desvios”, disse Goretti Reis.

Por Cristina Rochadel