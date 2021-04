Capitão Samuel diz que Governo vacinará policiais em Sergipe









01/04/21 - 15:30:17

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) confirmou que, em conversa com o governador Belivaldo Chagas (PSD), os policiais e bombeiros sergipanos também serão vacinados contra a COVID-19, possivelmente já nos próximos dias. O parlamentar explicou que o governo de Sergipe vai seguir o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Após uma série de exigências das Forças de Segurança, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), avatou os apelos e orientou que o Ministério da Saúde pudesse incluir policiais e bombeiros em grupo prioritário para vacinação. Serão contemplados policiais civis, federais, militares, rodoviários, além dos bombeiros militares e civis, e guardas municipais.

“Conversei com o governador Belivaldo no nosso programa de rádio e ele confirmou que vai seguir o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Esta é sim uma conquista do nosso mandato, uma luta antiga porque desde o princípio eu me manifestava que era contra o fato de presos serem vacinados primeiro que as forças de Segurança”, explicou o Capitão Samuel.

Em seguida, o deputado celebrou a decisão do governo federal que se sensibilizou com a luta nacional dos policiais e bombeiros e disse que vai acompanhar o processo de vacinação aqui em Sergipe. “Agora com esse compromisso do governador, nós vamos acompanhar esse trabalho de imunização dos profissionais da segurança aqui no Estado, dos agentes penais e guardas municipais. Queremos o mesmo tratamento que vem sendo dado já no Pará, Ceará e em Goiás”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz