CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS NA SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO









01/04/21 - 16:12:00

Com o feriado religioso da Sexta-feira da Paixão, dia 2, alguns serviços municipais terão seus horários de funcionamento alterados. Os órgãos públicos não terão expediente, com exceção daqueles considerados essenciais e indispensáveis para a cidade.

Algumas atividades também estarão suspensas, em cumprimento ao decretos municipal e estadual que estabelecem medidas restritivas para o enfrentamento ao coronavírus.

Saúde

Por conta do feriado da Sexta-Feira Santa, no próximo dia 2, alguns serviços da Saúde de Aracaju sofrerão alteração em seu funcionamento. Os setores administrativos que atuam na sede da Secretaria Municipal da Saúde estarão fechados, bem como as atividades ofertadas na Rede Especializada, pelo Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos).

As quatro UBS com atendimento exclusivo para os casos de síndromes gripais ou suspeitos de covid-19 estarão abertas normalmente, das 7h às 18h. São elas: UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa).

Já o atendimento da Rede de Urgência e Emergência (Reue), ofertado nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de covid-19, seguem com serviço 24h. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará normalmente.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue sendo um serviço porta aberta, entretanto, no feriado funcionará apenas o acolhimento noturno.

Vacinação covid

Na Rede de Atenção Primária (Reap), com exceção da UBS Ávila Nabuco que está em reforma, 39 Unidades Básicas de Saúde estarão abertas apenas para a vacinação de idosos acima de 67 anos contra a covid-19, das 8h às 16h. Além das UBS, a rede disponibilizará cinco pontos de apoio de vacinação: quadra do Colégio Brasil (bairro Atalaia); Igreja Batista do Orlando Dantas; quadra do Colégio CCPA ( acesso pela rua José Humberto Pinto do Valle) e Estação Cidadania Esporte (conjunto Bugio).

O drive-thru também estará em funcionamento, das 8h às 17h, para imunizar idosos e profissionais.

No Sábado de Aleluia, dia 3, e no Domingo de Páscoa, dia 4, cinco UBS estarão abertas, das 8h às 16h, para vacinação de idosos contra a covid. No sábado, podem se vacinar idosos nascidos entre abril a setembro de 1954. No domingo, é a vez dos idosos nascidos entre outubro a dezembro de 1954 e janeiro a março de 1955. As Ubs são: Augusto Franco; Francisco Fonseca (18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); José Calumby (Jardim Centenário) e Marx Carvalho (Ponto Novo).

Além das cinco UBS, o drive thru estará em funcionamento nos dois dias, das 8h às 17h, para imunizar idosos e profissionais.

Mercados

O mercado central Virgínia Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionam na sexta-feira (2) e no sábado (3), das 6h às 15h. Já no domingo, dia 4, esses mercados estarão abertos das 6h às 12h.

Os mercados centrais Antonio Franco e Thales Ferraz funcionam na sexta, dia 2, das 6h às 15h. No sábado (3) e domingo (4) estarão fechados.

Feiras Livres

As feiras livres que normalmente acontecem às sextas-feiras foram antecipadas para esta quinta-feira (1º). No sábado e domingo elas permanecem ocorrendo no período da manhã.

Serviços Urbanos

Os serviços de limpeza serão mantidos durante o feriado, porém, com o efetivo reduzido. Volta à normalidade nos dias seguintes.

A coleta domiciliar acontecerá normalmente. Terão continuidade os serviços de limpeza e coleta de resíduos na extensão da faixa de areia das praias da capital; o Cata Treco não circulará pela cidade nos próximos dias. A programação será normalizada na segunda-feira, 5, a partir das 8h;

Os Ecopontos estarão fechados na sexta, dia 2, e reabrem no sábado, 3.

Praias, parques e orla

Até o dia 7 de abril, permanecem suspensas as atividades esportivas e de lazer nos parques Augusto Franco (Sementeira) e Poxim;

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol “Jornalista Cleomar Brandi” estarão suspensos nos dias 2, 3 e 4, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente;

Proibido o acesso à Praia do Viral nos dias 2, 3 e 4, seja por transporte terrestre ou náutico, e demais praias da faixa litorânea de Aracaju.

GMA, Defesa Civil e Procon

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) continuará prestando seus serviços essenciais normalmente. A Defesa Civil permanecerá com equipes de plantão, para atendimento às demandas que possam surgir, através do número emergencial 199. Já o Procon Aracaju não funcionará.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), e as unidades de ensino municipais continuam sem funcionar em virtude das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) permanecem fechadas, por tempo indeterminado, a fim de obedecer às medidas de segurança para contenção de contaminação da covid-19.

Por Tirzah Braga