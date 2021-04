Depurado Luciano Pimentel destaca ações do Abril Azul









Mundialmente, é celebrado nesta sexta-feira, 2, o Dia de Conscientização do Autismo. A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como forma de sensibilizar a sociedade sobre o assunto. O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição neurológica hereditária que afeta a comunicação verbal e não verbal e o comportamento, influenciando nas interações sociais.

Em Sergipe, a campanha Abril Azul foi instituído com a Lei nº 8.685/2020, fruto do Projeto de Lei nº 32/2019, de autoria deputado Luciano Pimentel (PSB), que tem por finalidade de promover durante todo o mês de abril, ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O deputado Luciano Pimentel destacou a alegria em ter sido o autor no estado de Sergipe, dessa lei que cria a campanha Abril Azul, para que haja uma maior conscientização sobre o Autismo.

“Eu também sou o propositor da lei que traz a obrigatoriedade aos órgãos públicos e estabelecimentos privados a dar preferência ao atendimento às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e já apresentei outros projetos, portanto me sinto muito feliz por ter abraçado esta causa e colocado o nosso mandato à disposição dessas famílias que têm pessoas com TEA”, observa.

Luciano Pimentel estará juntamente com sua assessoria, publicando informações sobre o Autismo nas redes sociais. “Isso para que a sociedade compreenda e ajude na socialização, no atendimento e nas políticas públicas voltadas para os autistas. Já estamos pensando em outros projetos com a finalidade de cada vez mais melhorar a inserção e compreensão da sociedade em relação ao atendimento e às necessidades dos autistas”, reitera.

Autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta cerca de dois milhões de pessoas em todo o país, segundo estimativa do Center of Deseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos. O cérebro dos autistas funciona de maneira diferente, sendo sobrecarregado com estímulos externos, como sons, luzes, imagens e cheiros.

Com isso, as pessoas com o transtorno, costumam gritar, tapar os ouvidos, fazer ruídos ou movimentos repetitivos. Devem ser acompanhadas por profissionais a exemplo de psicólogos, neurologistas, pedagogos, além de contar com o apoio de familiares para estimular o cérebro e da sociedade para que sejam compreendidas e respeitadas.

As pessoas com autismo precisam estar cada vez mais inseridas à sociedade, levando uma vida digna, íntegra e moral, com acesso aos serviços de saúde, educação, cultura e lazer; moradia e previdência social.

