Fazendo demagogia com a vacina

01/04/21 - 08:13:53

Por Adiberto de Souza *

Os políticos não perdem a oportunidade para tirar proveito das situações, mesmo que isso signifique risco de vida para muita gente. Agora mesmo, alguns fidalgos estão usando a campanha de vacinação contra a covid-19 para serem simpáticos à determinadas categorias profissionais. Uns defendem que se priorize os policiais na fila da imunização, outros querem que os professores sejam vacinados primeiro. Há quem peça prioridade para radialistas, jornalistas, bancários, etcétera e tal. Quer dizer, se o Ministério da Saúde fosse atender aos apelos dos políticos oportunistas, suspenderia a vacinação dos idosos e das pessoas com comorbidade, pois não há imunizantes para todos. Na verdade, esses demagogos sabem que nem sempre seus apelos são atendidos, porém para eles pouco importa. O que interessa mesmo é aparecer na imprensa defendendo que se vacine primeiro cicrano, fulano ou beltrano, para conquistar os votos destes incautos nas próximas eleições. Marminino!

Sergipe (78%) é o 4º do país que mais aplicou vacinas contra a convid-19, segundo mostra reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Apenas São Paulo (88%), Distrito Federal (83%) e Mato Grosso do Sul (82%) aplicaram mais doses do imunizante do que Sergipe. Já sete estados (AC, RR, RJ, MA, MG, MT e AM) usaram apenas a metade das vacinas que receberam do Ministério da Saúde. Vão ser lerdos assim no caixa prego!

Dependesse apenas da boa vontade do governo de Sergipe, a Câmara Municipal de Aracaju já poderia alugar o caminhão de mudança. Ontem, a Assembleia aprovou Projeto autorizando o Executivo estadual doar um terreno com 12 mil m² para a constrição da sede própria da Câmara de Vereadores. Acontece que o Parlamento não tem grana suficiente para construir a casa nova. Segundo o projeto arquitetônico encomendado pelo Legislativo aracajuano, a nova sede custará a bagatela de R$ 21 milhões. Misericórdia!

Uma pesquisa nacional sobre o bullying – agressões físicas ou verbais recorrentes nas escolas – mostrou que cerca de 70% dos alunos já viram algum colega ser maltratado pelo menos uma vez na escola. O estudo aponta que 28% dos alunos afirmam já ter sofrido maus-tratos na escola praticados por colegas e cerca de 10% são considerados vítimas de bullying. Os estudantes entrevistados apontam diversos motivos para a violência escolar, entre eles a omissão da escola, influência de comportamentos familiares agressivos, busca por popularidade, o status e a aceitação em um grupo. Cruz, credo!

E o advogado Henri Clay Andrade está trocando o Rede Sustentabilidade pelo Psol. Deverá oficializar a filiação na próxima segunda-feira (5), durante live de Guilherme Boulos e Juliano Medeiros, este último presidente nacional da legenda. Ao comunicar a desfiliação do Rede, Henri Clay disse que “saio em paz, com a consciência tranquila e a alma leve”. Nas eleições passadas em Aracaju, o Rede Sustentabilidade apoiou o candidato a prefeito Márcio Macedo (PT), que não conseguiu passar para o 2º turno. Aff Maria!

A Assembleia aprovou o Projeto do deputado Zezinho Sobral (Pode) declarando como Patrimônio Cultural Material e Imaterial de Sergipe as casas de farinha, o processo de fabricação desse alimento e demais derivados da mandioca, desde o plantio até o produto final. Vale lembrar aqui o engenheiro e pesquisador da Embrapa, Joselito da Silva Mota. certa feita, ao ser indagado por que o nordestino come tanta farinha, ele respondeu na lata: “É porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente, engrossa o que está ralo e na pança dá sustança”. Alguém discorda?

A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, a regulação do humor, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de uma hora por dia de permanência, ao todo, à frente de televisões, celulares, tablets e videogames. Acima dessa idade é recomendável o tempo de até duas horas. Danôsse!

Malandros estão se aproveitando da Semana Santa para faturar alguma grana. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) alertou que alguns safados estão tentando aplicar o golpe do peixe nos prefeitos sergipanos. Os vigaristas telefonam para os gestores afirmando serem assessores de Mitidieri e pedindo dinheiro para o pagar o frete do caminhão que entregaria o pescado enviado pelo deputado para ser distribuído com a população pobre. Crenduespai!

Um futebol profissional sergipano está cheio de piadas prontas. Quer saber da mais nova? Para jogar, ontem, com o Confiança, o modesto Freipaulistano teve que pedir emprestado o fardamento do Cedro de São João Futebol Clube, time da 2ª divisão. Motivo: o roupeiro da equipe de Frei Paulo, ex-campeã estadual, esqueceu de lavar as camisas reservas. A roupa emprestada, em cima da hora, não ajudou e o Freipaulistano perdeu de 3 a 1 para o Dragão do bairro Industrial. Home vôte!

Este 1º de abril é considerado o dia da mentira. A WikipédiA informa que a data começou a ser difundida em Minas Gerais, onde circulou o jornal “A Mentira”. De vida efêmera, o periódico foi lançado no 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. “A Mentira” saiu pela última vez a 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local inexistente. Será verdade? Vixe!

Publicado no Jornal do Aracaju, em 28 de janeiro de 1874.

* É editor do Portal Destaquenotícias