Hemose fecha na sexta-feira da Paixão e abre sábado, das 7h às 11h









01/04/21 - 16:45:00

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que neste feriado da Semana Santa, irá funcionar no próximo sábado, 3, das 7h às 11h. A decisão visa realizar o atendimento ao doador e a manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e AB, positivo e negativo. O serviço de dispensação de sangue para rede hospitalar do Estado segue em regime de plantão 24 horas.

De acordo com a gerente de Coleta, enfermeira Florita Aquino, a abertura do serviço após um dia de feriado visa equilibrar os estoques de sangue. “Com a pandemia o serviço vem sofrendo baixas constantes, por isso, queremos convidar todas as pessoas que estiverem dentro dos critérios para comparecer ao Hemose ou realizar seu agendamento e, após a sexta-feira da Paixão, vir ajudar a salvar vidas”, destacou.

Para doar sangue é preciso cumprir alguns critérios como, está bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg e comparecer ao órgão bem alimentado. Menor de 18 anos deve apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsável legal. No ato do cadastro o voluntário deve apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional.

O Hemose reforçou as medidas de segurança para funcionários e doadores relativas à prevenção ao contágio do novo coronavirus com a sinalização de cadeiras para assegurar o distanciamento social e evitar aglomerações, disponibiliza álcool para limpeza das mãos e realiza a desinfeção de ambientes.

Agendamento

Visando maior conforto e segurança aos doadores e demais parceiros, o hemocentro dispõe do serviço de agendamento para doação de sangue individual e de grupos com até quinze pessoas, através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174 ou pelo email: ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.

Confira os horários de atendimento do Hemose:

Dia 2 de abril – Sexta-feira – Feriado da Sexta-feira da Paixão, não tem expediente;

Dia 3 de abril – Sábado – Doação de sangue abre das 7h às 11h;

Dia 4 de abril – Domingo – Não tem expediente;

Dia 5 de abril – Segunda-feira – Retorna ao horário regular das, 7h30 às 17h.