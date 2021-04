Pandemia não freia a política









O Comitê Técnico e Científico reuniu-se ontem praticamente para cumprir agenda. O pouco tempo da instalação do toque de recolher, através de decreto do governador Belivaldo Chagas (PSD), ainda não favorecia a uma avaliação dos efeitos em relação a uma situação desconfortável de Pandemia. Mesmo assim, apenas uma alteração rápida: as igrejas estão autorizadas a funcionar, com 30 por cento de presenças, neste período de tradição cristã. O restante não muda em nada, assim como ainda não houve qualquer cenário dos efeitos provocados pelo toque.

O controle de uma sociedade que não tem o hábito de se acomodar em casa e gosta de acontecer em bares, restaurantes e festas, é muito difícil. Principalmente quando não se tem o hábito de refletir sobre consequência, mesmo em torno de uma situação de mortes, internações e hospitais em colapso. Paris está em lockdown por tempo longo, com receio de uma terceira onda do virus, que supera as anteriores. A população agradece e apoia. Admite a medida como certa para proteger cada cidadão.

O tipo Brasil é diferente. Primeiro tem uma gente que não obedece a determinações que, de alguma forma, pareça um controle de seus movimentos. Além disso, acredita pouco que possa ser vítima de um elemento que não se vê e não se toca, mas se sente até de forma letal quando é contaminado. Por cima de tudo tem apoio de um forte grupo que segue o presidente da República e acompanha o seu pensamento de absoluto relaxamento sobre a Pandemia, além de não acreditar nas medidas adotadas e receitar medicamentos cientificamente comprovados de que não servem para o tratamento da doença. Enfim o caos e o aumento constante dos mortos e infectados.

Nesse clima de horror, está chegando o momento de se organizar para as eleições de 2022. A política começa a se movimentar – e não pode ser diferente – já para se ter ideia de como o pleito vai acontecer e iniciar os movimentos para fortalecimento de legendas e preparação para formação de chapas majoritárias ao Governo e Senado, e para Assembleia e Câmara, já que a legislação de 2022 não será alterada um milímetro da que fora seguida em 2020. Há movimentos mudanças, mas nada que ainda se possa assegurar como definitivas.

De forma cuidadosa – ou por meio de telefones – as conversas crescem entre grupos, para que se firme agora uma estrutura que se mantenha sólida até o pleito de 2022, em que muita coisa pode mudar, mesmo que haja um grupo forte e coeso que deve manter projetos que vêm desde 2010. Seguramente haverá surpresas, mas não se repetirá o mesmo equivoco de uma ruptura, que monte dois palanques dentro de um mesmo bloco. A tendência é que novas alianças sejam montadas, para competir dentro de conceitos e projetos políticos de cada grupo a ser formado.

Oficialmente ninguém está se jogando ao eleitor, mas alguns expõem desejos e tratam de apoios, o que é natural, mesmo em um momento de pandemia. Cada partido está tentando se organizar e fortalecer, assim como o diálogo avança para composições que levem a candidaturas majoritárias. É um trabalho que se pratica de forma silenciosa e reflexiva, para que se evite erros primários cometidos no pleito anterior. A oposição já precisar começar a mostrar, discretamente, como será e de onde virá.

Tudo isso, entretanto, sem ferir as medidas que evitam a proliferação da Covid-19.

Muda só com igrejas

O governador Belivaldo Chagas manteve o toque de recolher, com apenas uma alteração: “abertura das igrejas a partir de sábado em razão da Semana Santa”.

*** Na próxima reunião de quinta-feira, fará avaliação mais profunda em relação ao avanço ou recuo da Pandemia, quando poderá adotas novas medidas.

Vacinação a policiais

Belivaldo Chagas anunciou, também, que o Ministério da Saúde autorizou a vacinação de membros da Segurança Pública (soldados e bombeiros) que atuam no atendimento do setor de Saúde.

*** Disse que aguardava isso desde segunda-feira, e explicou que não determinou a vacinação antes porque é obrigado a seguir os protocolos do Ministério da Saúde.

Ainda há lotação

Os hospitais privados estão com menos sufoco para acomodar pacientes do que em semanas anterior, embora ainda haja dificuldade para vagas de UTI, em razão de o tratamento ser lento.

*** O São Lucas, por exemplo, transformou todos os apartamentos pós-operatórios em UTIs para paciente com Covid.

*** O Hospital de Cirurgia também está lotado para UTI, mas ainda tem leitos de enfermaria.

Henry Clay deixa a Rede

O advogado Henri Clay deixou a Rede Sustentabilidade, ontem, depois de uma reunião do seu partido, que está dando uma guinada política que o distancia do seu projeto inicial.

*** A informação que chega à coluna é que Henri se desfiliou da Rede, por discordar do projeto nacional da sigla, que é um alinhamento à candidatura de Ciro Gomes (PDT).

*** A questão do apoio a Ciro não foi tanto, mas a segunda opção da Rede fez Henri tomar a decisão: “Fusão com o Cidadania, para apoiar Luciano Huck a presidente da República”.

Caminha para o Psol

Henri Clay deixa a Rede e caminha para o Psol. Já na próxima segunda-feira filia-se ao partido e participa de uma live, as 20 horas, com Guilherme Boulos

*** Da live também participa o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros.

Fabio sobre Sérgio

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) lamentou a morte, ontem, do ex-vereador de Estância, Sérgio da Larissa, vítima da Covid-19.

*** Fabio diz que “Sérgio era uma pessoa especial, leal, guerreira, de um coração sem igual”.

*** Ele deixou os pêsames à sua família, em especial à sua esposa Tereza e sua filha Larissa.

Sobre Ivermectina

O subtenente Edgard Menezes publica uma foto sua nas redes, expondo uma caixa do medicamento Ivermectina, que fora sugerida pelo presidente Bolsonaro.

*** Abaixo diz: “um ano de pandemia, se já tive Covid não fiquei sabendo, se vou ter não sei. Tranquilidade total, 4ª dose”.

Exige respeito

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que “o Brasil sofreu por 21 anos a opressão violenta de uma ditadura. Censura, perseguição, tortura e homicídios praticados por agentes do estado”.

*** E acrescentou: “são fatos que nenhuma narrativa revisionista vai conseguir apagar da história”.

*** E concluiu: “A democracia conquistada exige respeito”!

Jackson recolhido

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está recolhido em sua casa e não fala em política. Tomou ontem a segunda dose da vacina, mas mantém todo o cuidado.

*** Gostaria de falar com o governador Belivaldo Chagas, mas diz que está acanhado de lhe telefonar, porque o vê muito atarefado com o trabalho de combate a Covid-19.

*** Reconheceu que Belivaldo faz “um trabalho sério e dedicado para evitar a expansão do vírus”.

Laércio e medidas

O deputado federal Laércio Oliveira (PP), se manifestou ontem sobre as medidas adotadas pelo Governo Belivaldo em relação à pandemia.

*** Laércio defendo que os estabelecimentos continuem funcionando, com critérios, como atualmente.

*** – São muitas empresas e dali retiram o sustendo das suas famílias. O governador Belivaldo Chagas tem agido corretamente.

Valadares e Samuel

Uma delicatéssen no bairro 13 de Julho serve um café da manhã recheado de política, todos os dias. Ontem conversavam lá o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) e o deputado estadual Capitão Samuel (PSC).

*** Como presidente regional do PSB, Valadares Filho convidou Capitão Samuel a filiar-se a seu partido e ser candidato a deputado federal.

*** O convite revela que o ‘passe’ de Samuel continua bem avaliado à federal, que formaria chapa com o próprio Valadares e mais 14 candidatos.

O golpe do peixe

Fábio Mitidieri avisa: “mais uma vez tentam aplicar um golpe com meu nome. Estão ligando para prefeitos sergipanos, afirmando que trabalham comigo e pedem ajuda financeira”.

*** Dizem que é para o pagamento do frete do caminhão que entregaria supostos peixes ao município doados pelo parlamentar. “É golpe, cuidado”!

Tudo bem no PDT

O presidente regional do PDT, deputado federal Fábio Henrique, enviou zap sobre nota divulgada na coluna Plenário de ontem, anunciando que ele estaria arisco com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** – Não tenho nenhum problema com o prefeito Edvaldo Nogueira, está tudo bem e sem stress, disse Fábio.

*** Fábio diz que conversa com Edvaldo, “mas com ele atuando firmemente contra a pandemia do Covid, os encontros se reduzem. Mas não há nada”.

Conversa com Lupi

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, conversou ontem com Fábio Henrique, como o faz costumeiramente. Lupi busca informações sobre o partido e o próprio Fábio.

*** A conversa geral gira em torno de questões políticas, trata sobre compromissos e o fortalecimento do partido para 2022.

Convite a Gedalva

A senadora Maria do Carmo e o presidente do DEM, José Carlos Machado, estiveram ontem com a ex-vereadora por São Cristóvão, Gedalva Umbaúba.

*** A conversa girou em torno do fortalecimento do partido e eleições de 2022. Gedalva foi convidada a disputar o mandato de deputada federal ou estadual pelo DEM.

*** Não houve decisão, mas ficou o convite e a proposta para um novo encontro.

Um bom bate papo

Fátima Lima – Patrão sempre demitiu seus empregados sem se preocupar com a fome, agora fechar seu estabelecimento por duas semanas irão passar fome.

Péricles Mendel – Eles querem a substituição de todos os ministros do STF. Não era melhor implantar logo a ditadura?! Esse povo se faz, só pode!

Uol Notícias – Não é notícia boa: Ministro da Saúde reduz quase pela metade previsão de vacina para abril.

Jota – Rosa Weber suspende inquérito aberto pelo presidente do STJ, Humberto Martins, para investigar os procuradores da Lava Jato.

Poder360 – EUA vão aumentar impostos para mais ricos e ameaçam pôr fim à orgia neoliberal.

Jamil Chader – Governo Biden inclui ataques de Bolsonaro contra imprensa em violações de direitos humanos.

Band Jornalismo – Ministro da Defesa anunciou os nomes dos três novos comandantes das Forças Armadas e disse que os militares estão comprometidos com a democracia.

Sergio La-Rocque – Sinceramente, eu não acredito que o Moro tenha, licitamente passado, no Concurso Público que fez para juiz Federal!