RioMar Aracaju ilumina a fachada de azul, em alusão ao Dia Mundial do Autismo









01/04/21 - 14:48:07

Para pontuar a data e homenagear os portadores do TEA, o RioMar Aracaju ilumina sua fachada de azul

Nesta sexta-feira, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em homenagem à data, o RioMar Aracaju irá se unir a prédios e monumentos em torno do mundo iluminando a sua fachada de azul.

A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a campanha ‘Respeito para todo o espectro’, que luta pela inclusão social dos autistas. Segundo a ONU, o número de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) soma mais de 70 bilhões, em todo o mundo.

A partir do próximo dia 9 de abril, o RioMar Aracaju irá disponibilizar duas vagas de estacionamento para portadores de TEA, e, durante todo o mês o empreendimento irá promover algumas ações alusivas ao tema.

O que é o autismo?

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é uma condição de saúde caracterizada por déficit em duas importantes áreas do desenvolvimento: comunicação social e comportamento. Não há só um tipo de autismo, mas muitos subtipos, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. Tão abrangente que se usa o termo “espectro”, pelos vários níveis de comprometimento — há desde pessoas com outras doenças e condições associadas (comorbidades), como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes, com vida comum, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico.

Sinais de autismo

Os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos ainda na primeira infância. Apenas três dos sinais abaixo presentes numa criança de um ano e meio já justificam uma consulta a um neuropediatra ou a um psiquiatra da infância e da juventude.

– Não manter contato visual por mais de 2 segundos;

– Não atender quando chamado pelo nome;

– Isolar-se ou não se interessar por outras crianças;

– Alinhar objetos;

– Ser muito preso a rotinas a ponto de entrar em crise;

– Não brincar com brinquedos de forma convencional;

– Fazer movimentos repetitivos sem função aparente;

– Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo;

– Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, sem a devida função (ecolalia);

– Não compartilhar seus interesses e atenção apontando para algo, ou não olhar quando apontamos algo;

– Girar objetos sem uma função aparente;

– Interesse restrito ou hiperfoco;

– Não imitar;

– Não brincar de faz-de-conta.

Fonte. Revista Autismo/ https://www.revistaautismo.com.br/

Da assessoria

Fotos_Divulgação