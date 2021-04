Semana Santa: Kit Peixe é distribuído para famílias carentes de General Maynard









01/04/21 - 09:18:36

A Prefeitura de General Maynard realizou nesta quarta-feira, 31, mais uma edição do projeto Páscoa Solidária, com a distribuição de kit peixe para a população carente do município.

Foram doadas duas toneladas e meia de peixes para 1000 famílias cadastradas no CadÚnico da Assistência Social e/ou consideradas de baixa renda, que solicitaram o kit por meio de inscrição.

“Buscamos ofertar o peixe da Semana Santa para o máximo de famílias em situação de vulnerabilidade social, para que possam cumprir suas tradições da melhor forma possível. São mil famílias beneficiadas com o projeto e mais de duas toneladas e meia de peixe. Nossa gestão sempre vai estar próximo aos mais necessitados”, registrou Valmir de Nira, prefeito do município.

Os kits foram distribuídos na sede e nos povoados Pinga Fogo, Leite Neto, e Pedro Gonçalves.

Os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram seguidos, mantendo sempre o distanciamento e o uso ininterrupto de máscaras.

ASCOM / Prefeitura de General Maynard