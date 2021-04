SENADOR ALESSANDRO PEDE VACINAÇÃO IMEDIATA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA









01/04/21 - 05:53:03

Em ofício enviado ao governador Belivaldo Chagas nesta quarta-feira (31), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) solicita que os profissionais das forças de Segurança sejam imediatamente incluídos no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. O documento destaca a recomendação emitida pelo Ministério da Saúde – Nota Técnica nº 297/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS – publicada hoje.

Segundo as novas regras, os grupos prioritários passam a contar com os profissionais das forças de segurança e de salvamento que realizam o transporte de pacientes com Covid-19, que fazem o apoio às ações de vacinação e que atuam na vigilância e no monitoramento das medidas de distanciamento social. Também serão beneficiados aqueles que prestam serviços de atendimento de urgência a traumas e acidentes e que ainda não foram imunizados.

“Desde o início da pandemia, as forças de segurança pública têm sido essenciais ao cumprimento das medidas de controle sanitário, expedidas pelas esferas federal, estadual e municipal, no sentido de conter ações que contribuam para a disseminação da doença, sendo imperiosa a rápida inclusão destes profissionais nos calendários de vacinação. Essa é nossa cobrança contínua, e com a nova recomendação do Ministério da Saúde, precisa de execução imediata. Infelizmente, Sergipe está atrasado, se comparado com diversos outros estados que já adotaram a medida”, afirma Alessandro Vieira.

As doses para esses profissionais serão distribuídas desde que não haja prejuízo para a vacinação de grupos de maior risco, como idosos e pessoas com comorbidades. Os estados poderão destinar um percentual para policiais e bombeiros a partir da quinta-feira, 1º, quando está prevista a entrega de novos lotes dos fármacos pelo Ministério da Saúde. O percentual ainda será definido.

Prefeitos

O senador Alessandro Vieira também enviou ofício aos prefeitos sergipanos, reforçando o pedido de vacinação imediata dos profissionais das forças de segurança e de salvamento. “Os policiais civis, policiais militares e os bombeiros militares realizam atividades essenciais e necessitam urgentemente de vacinação contra a Covid-19.”, destaca Alessandro.

Fonte e foto assessoria