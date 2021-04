Toque de recolher e de outras ações restritivas reduzem média de óbitos no Estado e número de acidentes









01/04/21 - 18:30:59

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta quinta-feira (01/04) que segundo estudos realizados pela Universidade Federal de Sergipe, por meio do professor Lysandro Pinto Borges, a adoção do toque de recolher e de outras ações mais restritivas no enfrentamento à Covid-19 já estão reduzindo a média de óbitos previstos pela doença no estado.

Na última quinzena, com os decretos em vigor, foram 13 vidas poupadas por dia, o que em 30 dias deverá chegar a 400 óbitos evitados apenas por este vírus.

Os especialistas do Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), também detectaram que o toque de recolher reduziu o número de acidentes de trânsito, salvando vidas e deixando de ocupar leitos de enfermarias e UTIs que poderiam ser utilizados para a Covid, com estes pacientes.