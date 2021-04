Alese aprova PL e Cristo Redentor de São Cristóvão se torna patrimônio cultural









02/04/21 - 07:26:36

A Assembléia Legislativa de Sergipe aprovou nesta semana um importante projeto de lei para o turismo religioso no estado. A partir de agora, o Cristo Redentor de São Cristóvão se torna patrimônio cultural e histórico de Sergipe.

Perto de completar 100 anos de existência, o Cristo Redentor de São Cristóvão é considerado o primeiro monumento com a imagem de Cristo em todo o país. “A inauguração ocorreu em 1926 e a última reforma foi em 2013, sendo necessário alguns reparos por causa do desgaste do tempo”, explicou o vereador Neto Batalha (PP) que recentemente esteve na Alese solicitando o reconhecimento do monumento quase centenário como patrimônio cultural e histórico no estado.

Paralelamente ao pedido na Assembléia, Neto Batalha apresentou outra indicação na Câmara de Vereadores de São Cristóvão com intuito do poder público municipal conservar e preservar o monumento religioso, importante para o turismo da quarta cidade mais antiga do Brasil.

Fonte e foto assessoria