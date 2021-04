ARENA BATISTÃO REABRE AS PORTAS COM PARTIDA ENTRE SERGIPE E LAGARTO









02/04/21 - 07:05:45

Foram mais de 45 dias de tratamento intensivo, desde o final da participação do Confiança no Brasileiro da Série D, que o gramado da Arena Batistão passou por um processo de revitalização. O processo está encerrado, o gramado completamente recuperado e neste sábado (03), a Arena Batistão reabre as portas para receber a partida entre Sergipe e Lagarto, válida pela sexta rodada do Sergipão EsporteNet-SP.

Segundo o administrador da praça de esportes, o ex-árbitro Sidrack Marinho, o resultado da revitalizaçao compensou o período de paralisação e fechamento da Arena Batistão. “Sem o fechamento, seria impossível revitalizar o gramado da Arena do Batistão. Tentamos fazer isso, mas não deu certo, e tivemos mesmo que fechar. Os jogos seguidos com certeza desgastam e a solução foi mesmo fechar o Batistão por um certo período. Hoje, o que vemos é um gramado completamente revitalizado e pronto para os grandes jogos”, lembrou Sidrack.

O gramado está pronto e preparado para suportar toda a temporada de 2021, que vai exigir muito da estrutura do estádio. Serão jogos seguidos e, com o Sergipe na Série D e o Confiança na Série B, haverá ainda as próximas fases do Campeonato Sergipano, totalizando uma média de dois por semana. Segundo o engenheiro agrônomo, Ricardo da Silva, da Greenleaf Gramados – empresa responsável pela manutenção do gramado da Arena Batistão – o processo de revitalização está concluído e teve como objetivos principais, corrigir o nivelamento, aumentar a tração, condicionar o piso, para melhorar a jogabilidade.

“Dessa forma, deixamos o gramado mais resistente ao pisoteio e com melhor desenvolvimento do sistema radicular”, revelou Ricardo.

Foram pouco mais de 45 dias para obter 100% do resultado esperado. Durante esse período, o gramado recebeu a aplicação de herbicida, podas rotativas e agressivas, cortes verticais para tirar o excesso de matéria orgânica, podas helicoidais, controle de pragas, aeração para melhorar as trocas gasosas, descompactação do solo, para facilitar o crescimento, absorção de nutrientes, aplicação de areia, para corrigir o micro nivelamento superficial e por fim, aplicação de fertilizantes granulados, fertilizantes foliares e aplicação de hormônios.

“Depois desse tratamento, temos hoje um gramado em plenas condições de uso, pronto para suportar toda a temporada de 2021, com um gramado alinhado e uniforme. Mas, temos também um gramado visualmente bonito”, concluiu o engenheiro.

Para o administrador, o gramado da Arena Batistão, que já foi considerado como um dos melhores do Brasil, com esse processo de revitalização, recuperou essa fama. “Posso dizer que hoje ele está entre os quatro melhores do país. Esse tempo de paralisação valeu a pena. O gramado está uma beleza. Já fizemos o corte, deixamos na altura ideal. Fizemos também a demarcação e o gramado da Arena Batistão está pronto para receber neste sábado, a partida entre Sergipe e Lagarto, pelo Campeonato Sergipano e no decorrer do ano, as partidas dos Brasileiros das Séries D, com o Sergipe e a Série B com o Confiança. Será uma maratona de muitos jogos, mas o gramado vai suportar. Pena que não tenhamos ainda a presença do torcedor”, concluiu Sidrack Marinho.

Sidrack Marinho destacou também o empenho da superintendente Mariana Dantas, que dedicou uma boa parte do seu tempo para resolver os problemas da Arena Batistão, especialmente o seu gramado. E o empenho pessoal do governador Belivaldo Chagas, que deu todo apoio, autorizou contratar uma empresa especializada para cuidar especificamente do gramado da Arena Batistão, que voltou a ser um cartão postal de Aracaju.

Informações e foto ASN