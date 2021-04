CRA-SE E UFS SE REÚNEM VISANDO MELHORIAS PARA ESTAGIÁRIOS ADMINISTRAÇÃO









02/04/21 - 06:03:22

O presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), Adm. Jorge Cabral, e o diretor de fiscalização da autarquia, Adm. Daniel Almeida, estiveram reunidos de forma remota com o coordenador de Estágio do curso de Administração da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Prof. Adm. Adriano , visando melhorar a qualidade dos estágios para os estudantes.

O curso de administração da UFS é referência entre as instituições de ensino do Brasil por ter conquistado nota 5, conceito máximo no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), realizado com faculdades e universidades de todo o país no ano de 2018. De acordo com o presidente do CRA-SE, esta reunião visa o fortalecimento da profissão.

“Conversamos com o professor Adriano para sabermos mais sobre o funcionamento dos estágios e podermos contribuir com o fortalecimento da profissão. Iniciamos as tratativas com as instituições privadas que ofertam o curso de administração e, inicialmente, solicitamos sugestões de melhorias para que o CRA possa analisar em plenário e inserir em seu planejamento participativo. Logo em breve chamaremos todas as IES para um encontro virtual para tratarmos desse e de outros temas que podem ajudar no fortalecimento da profissão”, destacou Adm. Jorge Cabral.

A expectativa é que os supervisores de estágios estejam registrados e ativos no conselho. “As empresas onde os alunos de administração fazem estágios precisam ter um supervisor em seu quadro funcional e este profissional precisa ser registrado e ativo no Conselho. O administrador deve acompanhar, orientar e supervisionar o acadêmico durante sua permanência na organização e assinar o relatório de estágio de acordo com as atividades que o aluno realizou. Precisamos que as gestões dessas empresas concedentes se conscientizem disto para oferecer o melhor para o futuro profissional. O CRA de Sergipe institucionalizou uma campanha permanente, que visa a fiscalização junto a essas empresas, usando as boas práticas de uma gestão moderna, sempre promovendo um diálogo e orientando a gestão da empresa, daí o não cumprimento acarretará em outras medidas “, ponderou o presidente.

Por Danilo Cardoso