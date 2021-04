Estudante de Enfermagem vivencia mudança de protocolo em hospital com a chegada da pandemia









02/04/21

Durante o estágio, Millena Oliveira atuou no setor de controle de infecções hospitalares e no treinamento para controle da covid 19 em ambiente hospitalar.

O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Ciente disso, a acadêmica do curso de Enfermagem Millena Oliveira se inscreveu no Unit Carreiras, espaço dedicado aos alunos da graduação, pós-graduação e egressos da Unit com foco na capacitação profissional, no gerenciamento e divulgação de oportunidades profissionais e de estágios.

“Durante seis meses verifiquei o site todos os dias. É difícil aparecer algum estágio de enfermagem. Assim que surgiu a oportunidade, me candidatei. O Unit Carreiras foi essencial para que eu conseguisse, pois era uma vaga destinada apenas para alunos”, conta Millena.

A aluna, hoje no 9º período, foi encaminhada, em 2019, para a Clínica Santa Helena. Trabalhando no setor de controle de infecções hospitalares e qualidade foi possível aprimorar e sanar dúvidas referente a prática profissional.

“Quando comecei o estágio não sabia nada sobre controle de infecção. A equipe da clínica me ensinou tudo. Pude perceber com essa vivência que o que fazemos dentro de um hospital tem consequências, até mesmo uma alimentação, que se preparada da forma incorreta, pode gerar danos ao paciente e uma infecção”, pontua.

Durante 18 meses, Millena atuou na realização de tabulação de dados de infecções e dispositivos invasivos, visitas técnicas nos setores, contato com os pacientes, na vigilância pós alta médica e acompanhamento das doenças de notificação compulsória. Em 2020, vivenciou todas as mudanças de protocolos de uma unidade hospitalar com a chegada da pandemia da Covid-19.

“Houve muitas mudanças. Durante essa fase auxiliei nos treinamentos de paramentação e desparamentação entre outros procedimentos, ajudei a construir protocolos e manuais, todos relacionados a Covid 19, além de outros assuntos relacionados a controle de infecção”, revela.

De acordo com a acadêmica, a experiência de um ano e seis meses do estágio, já impactou positivamente na vida e carreira profissional.

“Foi algo bastante diferente. Aprendi muito sobre a vivência hospitalar com a visão do controle de infecção, que é algo que não conseguimos perceber durante a prática acadêmica pois focamos muito nos procedimentos”, conclui.

