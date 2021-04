Força-tarefa fiscaliza bares e restaurantes da Orla de Atalaia









02/04/21 - 09:37:02

Com o objetivo de inibir o atendimento presencial dos estabelecimentos comerciais após o horário do toque de recolher, 20 horas, a Força-Tarefa de Combate à Covid-19 fiscalizou na noite desta quinta-feira, 01, bares e restaurantes situados na avenida Santos Dumont, Orla da Atalaia. A ação teve ainda a finalidade de observar o cumprimento das demais medidas restritivas estabelecidas pelo governo do Estado durante a pandemia do novo coronavírus.

O resultado da operação foi a notificação de três restaurantes que estavam com o atendimento presencial após o horário do toque de recolher, segundo informou o fiscal sanitário estadual, Ricardo Silva Macena, acrescentando que o trabalho transcorreu com tranquilidade.

De acordo com o decreto estadual, bares e restaurantes podem realizar o atendimento presencial até às 19 horas, oferecer a opção de retirada do produto no balcão pelo consumidor até as 20 horas e, a partir daí, somente pode funcionar o serviço de entrega.

A Força-tarefa de Combate à Covid-19 foi criada no início da pandemia para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus e é formada por representantes da Vigilância Sanitária estadual, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.

Foto: Valter Sobrinho

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)