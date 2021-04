GRUPO BANESE DOA 3 MIL MÁSCARAS PARA A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE









02/04/21 - 08:14:11

O Grupo Banese, através do Instituto Banese, segue contribuindo com as ações de combate à disseminação da Covid-19 em Sergipe. E nesta quinta-feira, 01, realizou a doação de 3 mil máscaras em tecido para a Polícia Civil do Estado. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é de uso obrigatório e por isso tem sido indispensável no desempenho das atividades policiais com o intuito de proteger os servidores desse segmento da Segurança Pública e os cidadãos atendidos.

As máscaras foram entregues ao representante da Polícia Civil, José Teles, pela Diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese, Leila Cruz. A diretora ressalta a importância de contribuir com a proteção de mais uma categoria com importante atuação nas ações de combate à pandemia. “Através dessa doação o Grupo Banese continua a desempenhar o seu papel de contribuir com a força tarefa criada para atravessarmos esse momento desafiador de pandemia. Ao viabilizar a utilização desse equipamento de proteção pelos policiais, não ajudamos a proteger apenas uma categoria, mas a sociedade como um todo”, afirma Leila.

Em nome do Delegado Geral da Polícia Civil, Thiago Leandro de Oliveira, a coordenadora das Delegacias da Capital, Rosana Freitas, agradece ao Banese e ressalta a importância da doação. “Agradecemos imensamente ao Banese pela colaboração e parceria sempre presentes nas relações com a Polícia Civil de Sergipe nesse momento tão importante de Pandemia, fornecendo máscaras de proteção para os servidores que há mais de um ano atuam junto a outros profissionais na linha de frente de combate ao coronavírus. Essas parcerias são sempre muito salutares porque a soma de esforços nos faz mais fortes”, destaca Rosana.

As máscaras doadas chegarão até as cerca de 136 unidades policiais em todo o Estado. Além da utilização pelos próprios servidores, esse equipamento de proteção é, sempre que necessário, fornecido para as pessoas atendidas pelo serviço.

Outras doações

O Grupo Banese vem contribuindo com as ações de combate à Covid-19 desde que esse cenário preocupante surgiu em Sergipe. Em abril de 2020, através do Instituto Banese, foi viabilizada a confecção de mais de 400 mil máscaras de tecido distribuídas entre instituições filantrópicas, usuários do Restaurante Popular Padre Pedro, Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras (ASPDR), comunidades quilombolas, grupos de cultura popular, acompanhantes de pacientes do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), além de serem entregues à população em geral através do sistema drive thru no Largo da Gente Sergipana.

As ações incluíram ainda a doação de mais de 34 mil testes para diagnóstico da doença e o repasse de diversos itens de rouparia ao Hospital de Cirurgia.

O Grupo do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S/A (SEAC), administradora do cartão Banese Card e da rede de adquirência TKS. Ainda fazem parte do grupo, a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese.

Foto assessoria

Por Tarcila Olanda