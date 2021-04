IDOSOS A PARTIR DE 67 ANOS PODEM SER VACINADOS NESTA SEXTA-FEIRA EM ARACAJU









02/04/21 - 08:00:01

A Secretaria Municipal de Saúde informa qie idosos de 67 anos ou mais que moram em Aracaju poderão se vacinar contra a Covid-19 nesta Sexta-feira da Paixão (02).

Nos dias 3 e 4, serão imunizados pessoas a partir dos 66 anos. A vacinação em idosos ocorre no drive-thru, instalado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 17h; e em 39 unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Ávila Nabuco, das 8h às 16h. Além das UBSs, a rede municipal disponibilizará cinco pontos de apoio de vacinação: quadra do Colégio Brasil (bairro Atalaia); Igreja Batista do Orlando Dantas; quadra do Colégio CCPA (acesso pela rua José Humberto Pinto do Valle) e Estação Cidadania Esporte (conjunto Bugio).

UBSs e Pontos Fixos

Os idosos com 67 anos ou mais, poderão se vacinar no drive-thru, nas 39 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que compreendem 85 salas de vacinação abertas, das 8h às 16h, ou nos quatro pontos fixos, que funcionarão nos seguintes locais: quadra do Colégio Brasil (Atalaia); Igreja Batista (Orlando Dantas); quadra do Colégio CCPA (acesso pela rua José Humberto Pinto do Valle) e na Estação Cidadania Esporte (conjunto Bugio), que funcionarão das 8h às 16h.

Documentos

Para a vacinação nas UBSs e nos postos fixos, não é necessário fazer o cadastro. Basta comparecer ao local mais próximo da residência, portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem ainda não possui cartão, deve levar original de cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado. O cadastro é feito na hora e a vacina é aplicada em seguida.

Foto Sérgio Silva