Jornalista Luciano Correa vence a Covid, recebe alta no Primavera e, emocionado, beija o chão na saída do hospital









02/04/21 - 20:25:00

O presidente da Funcaju, jornalista Luciano Corrêa, deixou nesta sexta-feira da Paixão (2), o Hospital Primavera onde esteve internado com Covid-19. A saída de Luciano foi comemorada por enfermeiras e médicos e ele estava muito emocionado, porque não precisou ser transferido para UTI.

Luciano chorou convulsivamente na saída expondo um cartaz em que dizia “eu vencí a batalha contra a Covid-19 e se mostrou tão agradecido pela conquista que saiu da cadeira de rodas e beijou o chão, na saída do Primavera. Luciano também foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju e é um dos mais competentes jornalistas do Estado.

Luciano teve passagem importante no jornal alternativo “Folha da Praia”, fez mestrado em Comunicação Social no Rio Grande do Sul e no exterior e tem profundo conhecimento sobre os bastidores da política, principalmente de Aracaju. Nascido em Itabaiana, Luciano se projeto na comunicação, integrando a mídia no Estado com um texto respeitado pela seriedade, temperado com críticas e ironias.