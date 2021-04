MORRE A MÉDICA PEDIATRA GLÓRIA TEREZA, APÓS COMPLICAÇÕES DA COVID-19









02/04/21 - 08:35:37

Morreu nesta sexta-feira (02) a médica pediatra Glória Tereza Lima Barreto Lopes, após complicações provocada pela covid-19.

As informações são de que Dra. Glória Tereza ficou internada em um hospital da capital por 38 dias onde foi intubada, teve melhoras do seu quadro de saúde que voltou a se agravar e acabou morrendo na manhã de hoje.

Por conta do protocolo sanitário, não haverá velório e o corpo da médica seguirá em cortejo do Velatório Osaf, passando pelo Bairro Santo Antônio, seguindo para o Sindicato dos Médicos e em seguida será sepultado no cemitério Colina da Saudade.