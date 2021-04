POLÍCIA CIVIL: DHPP INICIA PLANTÃO PRESENCIAL 24 HORAS NA GRANDE ARACAJU









02/04/21 - 07:38:52

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passou a contar com plantão presencial 24 horas para as investigações dos crimes contra a vida na Grande Aracaju. O plantão entra em vigor já nesta quinta-feira, 1º de abril. A unidade especializada da Polícia Civil atua na apuração de contra a vida que ocorrem na capital e nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Os inquéritos policiais são instaurados, o crime é apurado e a autoria é identificada, resultando no cumprimento de decisões judiciais de prisão.

A diretora do DHPP, delegada Juliana Alcoforado, detalhou que o plantão possibilitará o atendimento às ocorrências de crimes contra a vida do mesmo modo que ocorre no horário habitual de funcionamento da unidade policial. “O DHPP passa a integrar a escala frequente de plantões 24 horas dos plantões da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A nossa unidade funcionará em regime integral, inclusive nos feriados e finais de semana. Iremos atender às ocorrências de crimes dolosos contra a vida e daremos início ao procedimento investigativo”, destacou.

Com o plantão do DHPP, conforme mencionou a delegada, a apuração dos crimes contra a vida que ocorrerem durante o plantão já terão o prosseguimento da ocorrência no mesmo instante da comunicação do caso às autoridades policiais. “Iremos registrar as ocorrências, colher os primeiros depoimentos e, quando acontecerem, iremos lavrar os autos de prisão em flagrante. Estaremos atendendo à população como atendemos durante o expediente regular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa”, complementou Juliana Alcoforado.

A diretora do DHPP salientou que o objetivo do plantão da unidade policial visa, além de tornar mais rápida a investigação, a proximidade entre o momento da ocorrência e o início do inquérito policial. “O nosso propósito é tornar o atendimento mais rápido e iniciar o processo de investigação imediatamente após o crime, de forma que não ocorra um distanciamento entre o momento em que o fato aconteceu e o início do procedimento investigativo pelas equipes que darão prosseguimento a toda investigação e ao inquérito policial”, explicou.

A delegada também ressaltou que o plantão do DHPP traz ganhos para a segurança pública da população, já que o início da investigação logo após o crime pode resultar na localização de suspeitos antes que novas investidas criminosas ocorram. “Não há dúvidas de que, com a celeridade, nós ganhamos imensamente na produção, na conservação de provas e depoimentos, tal como colhidos no local da ocorrência, e acreditamos que isso vai proporcionar um maior número de elucidação e uma maior celeridade, que é o nosso objetivo primordial”, pontuou Juliana Alcoforado.

Informações e foto SSP