Após internação por Covid, sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, se reencontra com o pai: ‘Um mês longe’. Cantor ficou internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP)

“Depois de um mês longe do meu velho, agora posso ver, agarrar, apertar e abraçar. Estou de máscara ainda. Estou liberado da quarentena, mas vamos cuidar do velhinho. O velhinho está vacinado também, graças a Deus. Ficou com saudade, pai? Um mês longe. Hoje você vai ver os netinhos. Te amo”, disse o sertanejo nas redes sociais.

De acordo com a assessoria da dupla, Cristiano testou positivo para a doença, apresentou oscilação no nível de oxigênio e precisou ser internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ele recebeu na tarde de sábado (27) e mostrou um bilhetinho que recebeu de uma enfermeira.

“Galera, olha que legal. Estava pegando as coisas que eu trouxe do hospital. Achei uma lembrancinha que uma enfermeira levou lá no meu quarto. Ela leva em todos os quartos. Obrigado, mais uma vez, aos enfermeiros e médicos pela dedicação”, comentou o sertanejo.

Quem escreveu o recado para o cantor foi a enfermeira Priscila Garcia Gimenez, de 37 anos, que atua na linha de frente contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Em entrevista ao G1, ela contou um pouco sobre a internação do cantor.

Além de Cristiano, a mulher, Paula Vaccari, os filhos, Pietra e Cristiano, e a sogra, Cidinha Silva, foram diagnosticados com Covid-19. A esposa e a sogra também precisaram ser internadas para tratamento da doença. Ambas já receberam alta e estão em casa.

Síndrome do pânico Na manhã de segunda-feira (29), Paula Vaccari revelou que desenvolveu síndrome do pânico novamente e precisou voltar a tomar remédios por conta da Covid-19.