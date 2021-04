Dany Bananinha faz festa de aniversário para a filha, Lara: “Na varanda”. Filha da apresentadora com Pedro Koellreutter ganhou comemoração em casa neste sábado (3)









Dany Bananinha organizou uma festa para celebrar o aniversário de 1 ano de idade da filha, Lara, do relacionamento com Pedro Koellreutter, neste sábado (3). A apresentadora publicou fotos e vídeos no Instagram para mostrar os detalhes da comemoração.

“Hoje tem bolinho de 1 aninho da Lara na varanda, só para os avós e dindos por causa da pandemia”, escreveu Dany. O tema da festa é Peppa Pig e a mamãe pediu docinhos e outras guloseimas para enfeitar a mesa.

Recentemente, Dany falou sobre o primeiro ano de vida da menina. “1 ano. A felicidade tomou conta de mim no dia em que você nasceu, minha boneca Lara. Parece que foi em um piscar de olhos que um ano se passou, e desde que você chegou às nossas vidas, elas se tornaram ricas de alegria e amor. Hoje, você ainda não consegue entender tudo o que significa para nós, mas o que importa é que pelo seu sorriso lindo e tão doce sabemos que se sente amada e protegida”, escreveu ela.