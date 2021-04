JORNALISTA ILMA FONTES PERDE BATALHA CONTRA O CÂNCER E MORRE

Ilma Fontes era uma das figuras mais importante nos meios culturais de Sergipe, e estava à frente de produções artísticas importantes no Estado, especialmente na área do cinema.

Aos 73 anos, morre em Aracaju a jornalista, cineasta e escritora ee médica Ilma Fontes. Conhecida em todo o Estado e nos meios artístico no eixo Rio/São Paulo, Ilma enfrentava um câncer nos gânglios linfáticos, contra o qual lutava há alguns anos, não resistindo e indo a óbito neste sábado (03).

O senador Rogério Carvalho (PT) disse que “Sergipe perde uma jornalista e ativista que fez da sua própria história um instrumento de luta pela cultura sergipana. Mais que isso, Ilma Fontes é referência de coerência e compromisso. Nosso abraço de pesar à familiares e admiradores”.

A senadora Maria do Carlos (DEM) diz que recebeu a notícia do falecimento da “querida Ilma Fontes”. Segundo D. Maria, Içma eraUma jornalista apaixonada pela vida, pela arte e pela cultura. Intelectual, ousada, aguerrida, sempre esteve à frente do seu tempo”.

Disse mais: “Ilma Colocou amor em tudo o que fazia e esbanjou esse amor a todos com quem conviveu. O nosso Estado se apequena diante da sua grandeza de espírito. Siga em paz, Ilma”!